Tak Percaya Piala Dunia 2022 Direbut Argentina, Louis van Gaal: Sudah Diatur agar Lionel Messi Juara

Louis van Gaal masih tak percaya Argentina dan Lionel Messi bisa jadi juara Piala Dunia 2022. (Foto: Instagram/leomessi)

AMSTERDAM – Mantan pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Louis van Gaal, tidak percaya Argentina dapat memenangkan Piala Dunia 2022. Ia bahkan menyebut semua itu telah diatur untuk bisa membuat megabintang Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia, satu-satunya gelar yang tak dimiliki oleh La Pulga –julukan Messi– kala itu.

Tentunya pernyataan Van Gaal itu jelas langsung viral. Entah pernyataan itu keluar berdasarkan fakta atau sekadar dari rasa sakit hati Van Gaal karena kala itu laju Belanda di Piala Dunia 2022 pun dihentikan oleh Argentina.

Ya, Belanda bersua Argentina pada perempatfinal Piala Dunia 2022. Kala itu, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam pertandingan yang berlangsung begitu panas, Lusail Stadium, Doha pada 9 Desember 2023 silam.

Argentina kemudian lolos ke semifinal usai menang 4-3 pada babak adu penalti. Sebelum adu tos-tosan, para pemain Belanda dan Argentina saling terlibat drama dan intrik.

Total 16 kartu kuning keluar dari saku sang wasit. Salah seorang pemain Timnas Belanda, Denzel Dumfries juga diganjar kartu merah pada injury time perpanjangan waktu.

Van Gaal yang saat itu menangani Timnas Belanda kini melontarkan pernyataan mengejutkan. Eks pelatih Manchester United dan Barcelona itu menyebut Piala Dunia 2022 sudah diatur agar Argentina keluar sebagai juara.

“Saya tidak ingin berbicara banyak tentang hal itu. Ketika Anda melihat bagaimana Argentina mencetak gol dan bagaimana kami mencetak gol, dan bagaimana beberapa pemain Argentina melampaui batas dan tidak dihukum,” kata Van Gaal dilansir Goal International, Kamis (7/9/2023).