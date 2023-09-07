Kisah Lord Atep, Mantan Kapten Persib Bandung yang Pernah Persembahkan Trofi Juara ke Maung Bandung

KISAH Lord Atep, mantan kapten Persib Bandung yang pernah persembahkan trofi juara ke Maung Bandung akan diulas dalam artikel ini. Lord Atep menjadi nama yang tidak asing bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, khususnya bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung.

Pasalnya, satu dekade lebih, Atep berseragam Persib Bandung. Bahkan, tidak sedikit prestasi yang Atep torehkan untuk klub kebanggan Kota Kembang itu.

Atep Rizal lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 5 Juni 1985. Pemain berposisi natural sebagai pemain sayap ini mengawali karier dengan menimba ilmu di SSB UNI, sebuah sekolah sepakbola yang banyak melahirkan talenta berbakat di Bandung dan sekitarnya.

Menginjak 2002, Atep mulai bergabung bersama tim muda Persib Bandung. Performanya yang impresif di Persib Junior rupanya menarik minat Persija Jakarta untuk memboyongnya.

Alhasil, Atep direkrut oleh Macan Kemayoran -julukan Persija- dan bertahan selama empat musim. Di klub asal ibu kota itu, Atep berhasil tampil dalam 53 pertandingan dengan koleksi 14 gol.

Puas membela Persija, Atep memilih untuk mengejar mimpi masa kecilnya, yakni membela Persib Bandung. Impian itu pun terwujud pada musim 2008.

Bermain di klub impiannya, Atep menjalani tahun-tahun yang luar biasa di kariernya. Dirinya hampir tidak tergantikan di setiap musimnya. Bahkan, kemampuannya terus berkembang dengan kerap ditempatkan di berbagai posisi yang bukan posisi naturalnya.

Puncaknya pada musim 2014, Atep turut membawa Pangeran Biru meraih trofi Indonesia Super League (ISL). Tim yang saat itu dilatih oleh Jajang Nurjaman itu berhasil menang dramatis melalui adu penalti atas Persipura Jayapura dengan skor 5-3.