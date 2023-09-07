Persib Bandung Lepas Kakang Rudianto dan Robi Darwis ke Timnas Indonesia U-24

BANDUNG - Persib Bandung akan melepas Kakang Rudianto dan Robi Darwis untuk Timnas Indonesia U-24 yang diproyeksikan ke Asian Games 2022. Keduanya diharapkan segera bergabung pada Kamis (7/9/2023).

Dipanggilnya Kakang dan Robi ini sekaligus menambah daftar panjang pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia. Sebelumnya, Maung Bandung melepas lima pemainnya yaitu Mack Klok, Rachmat Irianto, Ryan Kurnia, dan Edo Febriansyah.

Sementara itu, Beckham Putra Nugraha dipanggil untuk Timnas Indonesia U-23 proyeksi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Tak hanya itu, Daisuke Sato juga dipanggil ke Timnas Filipina.

Pemanggilan Kakang dan Robi datang melalui surat PSSI nomor 3506/AGB/529/IX-2023. Surat tersebut menjelaskan kedua pemain diproyeksikan tampil di Asian Games 2022 Hangzhou, China, pada akhir September mendatang.

BACA JUGA: Ketum Jakmania Sodorkan Fakta Baru soal Korban Kerusuhan Suporter di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan, Kakang dan Robi diharapkan bergabung per Kamis (7/9/2023). Hal itu tertuang dalam surat PSSI yang juga telah ditandatangani olehnya.

“Diharapkan yang bersangkutan sudah dapat bergabung pada tanggal 7 September 2023,” tulis surat pemanggilan yang ditandatangani Yunus, dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Kamis (7/9/2023).