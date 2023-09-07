Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Sergio Vargas, Kiper Asing PSM Makassar asal Argentina yang Sempat Bermain di Timnas Cile

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |04:05 WIB
Kisah Sergio Vargas, Kiper Asing PSM Makassar asal Argentina yang Sempat Bermain di Timnas Cile
Kisah Sergio Vargas, Kiper Asing PSM Makassar asal Argentina yang Sempat Bermain di Timnas Cile. (Foto: Bolavip US)
A
A
A

KISAH Sergio Vargas, kiper asing PSM Makassar asal Argentina yang sempat bermain di Timnas Cile menarik untuk dikulik. Dia menjadi satu-satunya kiper asing yang pernah direkrut tim Juku Eja bahkan sampai Liga 1 2023-2024.

Penggemar PSM Makassar tentu tidak akan lupa ketika Juku Eja menjadi tim yang paling ditakuti pada era perserikatan. Salah satu nama paling mencuri perhatian kala itu adalah sang kiper, Sergio Bernabe Vargas Buscaglia. PSM Makassar mendatangkannya setelah Indonesia mengeluarkan aturan terkait pemain asing.

Bagaimana kisah Sergio Vargas, kiper asing PSM Makassar asal Argentina yang sempat bermain di Timnas Cile selanjutnya?

PSM Makassar mendatangkan Sergio Vargas pada musim 2004-2005 dari Union Espanola. Sergio merupakan kiper kelahiran Argentina pada 17 Agustus 1965. Tinggi badannya mencapai 183 cm ideal sebagai penjaga gawang.

Sejak mendatangkan Sergio Vargas, PSM Makassar berhasil mengukir sejarah. PSM Makassar sukses meraih runner up di Liga 1 dan berlaga di Liga Champion Asia 2004.

Sergio Vargas

Sergio Vargas juga merupakan kiper Timnas Cile dan sempat membela klub lokal Argentina. Sergio Vargas sempat membantu klub Argentina, Independiente, meraih juara Piala Libertadores tahun 1984.

Sayangnya karier Sergio Vargas bersama PSM Makassar hanya berlangsung setengah musim. Pada musim 2005 ia memilih hengkang dari Juku Eja sekaligus menepi dari dunia sepakbola profesional.

Halaman:
1 2
      
