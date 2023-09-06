Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Thailand U-23 di Puncak, Malaysia U-23 Mengekor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:46 WIB
Klasemen Sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Thailand U-23 di Puncak, Malaysia U-23 Mengekor!
Berikut klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah seluruh kontestan Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melakoni satu pertandingan, Timnas Thailand U-23 berada di puncak klasemen dengan tiga angka.

Skuad asuhan issara Sritaro itu tampil luar biasa di matchday pertama Grup B. Menjamu Filipina U-23 di Chonburi Stadium pada Rabu (6/9/2023) malam WIB, skuad Gajah Perang menang 5-0.

Timnas Thailand U-23

(Timnas Thailand U-23 menang 5-0 atas Filipina U-23)

Menyusul di posisi dua ada Timnas Malaysia U-23 yang juga mengoleksi tiga angka. Skuad asuhan Elangowan Elavarasan itu menang 2-0 atas Bangladesh U-23. Dua gol kemenangan Malaysia U-23 baru tercipta di 10 menit akhir pertandingan dan salah satunya dicetak Fergus Tierney.

Kemudian, turun ke posisi tiga ada Bangladesh U-23 dengan nol poin dan Filipina U-23 di posisi juru kunci juga dengan nol poin. Selanjutnya, Malaysia U-23 akan bersua Filipina U-23 pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 16.30 WIB.

Di hari yang sama, Thailand U-23 akan menghadapi Bangladesh U-23 pada pukul 20.30 WIB. Jika sama-sama meraih kemenangan di laga kedua, peluang Malaysia U-23 dan Thailand U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 sangat besar.

Jika ingin bermain aman, mereka tinggal mencari hasil imbang saat bersua di laga pamungkas pada Selasa 12 September 2023, untuk memesan tempat di Piala Asia U-23 2024. Sekadar diketahui, hanya juara grup (11 tim) dan empat runner-up terbaik (4 tim) yang lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
