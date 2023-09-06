Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nathan Tjoe-A-On, Pemain Swansea City yang Miliki Keturunan Semarang, Indonesia dari Kakeknya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:09 WIB
Kisah Nathan Tjoe-A-On, Pemain Swansea City yang Miliki Keturunan Semarang, Indonesia dari Kakeknya
Nathan Tjoe-A-On, pemain keturunan Semarang yang bermain untuk Swansea City (Foto: Instagram/nathantjoeaon)
A
A
A

NAMA Nathan Tjoe-A-On belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat warganet dan pecinta sepakbola. Pasalnya pemain Swansea City ini dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Nathan Tjoe-A-On tumbuh di Belanda namun memiliki darah Indonesia. Pada musim panas 2023 ini, dia baru saja bergabung dengan klub asal Wales, Swansea City, yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship 2023-2024.

Nathan Tjoe-A-On

Bagi kamu yang penasaran akan kisahnya maka ikuti ulasan satu ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (06/09/2023) terkait kisah Nathan Tjoe-A-On

Kisah Nathan Tjoe-A-On

Pemain bernama lengkap Nathan Tjoe-A-On memang sedang banyak diperbincangkan oleh para pencinta sepakbola tanah air. Sebab, bek kiri kelahiran Rotterdam ini diketahui memiliki keturunan Semarang, Indonesia.

Keturunan Indonesia yang dimiliki oleh Nathan di dapat dari sang kakek. Dirinya mengatakan bahwa sang kakek atau leluhurnya menghembuskan napas terakhir di masa terjadi perang di Indonesia.

“Kakek saya, ayahnya ibu saya, lahir di Indonesia di Semarang. Ketika dia muda dia kembali ke Belanda dengan ibunya dan saudaranya, ayahnya meninggal saat perang di Indonesia. Jadi dia kembali ke sini bersama ibunya dan saudaranya," ucap Nathan melansir @beritabolaindo.

