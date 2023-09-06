Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Vietnam U-23 Pemuncak!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:37 WIB
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Vietnam U-23 Pemuncak!
Timnas Vietnam U-23 menang telak 6-0 atas Guam di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

KLASEMEN Grup C kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Vietnam U-23 menjadi pemuncak klasemen sementara disusul oleh Yaman U-23.

Young Golden Stars – julukan Vietnam U-23 – tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada Rabu (6/9/2023) malam WIB menghadapi Guam di Viet Tri Stadium, Vietnam. Ya, Vietnam merupakan tuan rumah di Grup C ini.

Timnas Vietnam U-23

Mereka pun langsung mendominasi kontra Guam. Namun, hanya mampu mencetak satu gol pada babak pertama melalui lesatan Van Do Le pada menit ke-34.

Di babak kedua, tuan rumah mengamuk dengan mencetak lima gol sekaligus melalui Van Tung Nguyen (55'), Van Cuong Ho (68'), Thanh Nhan Nguyen (80'), Van Toan Hoang (83'), dan Vi Hao Bui (90'). Pertandingan pun ditutup dengan setengah lusin gol.

Pada sore harinya di tempat yang sama, Yaman U-23 menghadapi tim asal Asia Tenggara lainnya, Singapura U-23. Yaman meraih kemenangan dengan nyaman dalam skor 3-0 melalui gol-gol Ahmed Maher (32’ dan 34+3’) dan Hamzah Hanash (41’).

Dengan hasil ini, maka Vietnam U-23 menjadi pemuncak klasemen sementara Grup C karena keunggulan selisih gol. Yaman berada tepat di belakang mereka dengan jumlah poin yang sama, yaitu tiga poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658401/dari-gaya-hidup-ke-industri-olahraga-sepeda-jadi-motor-ekonomi-baru-indonesia-nilai-ekonomi-capai-rp10-triliun-rty.webp
Dari Gaya Hidup ke Industri: Olahraga Sepeda Jadi Motor Ekonomi Baru Indonesia, Nilai Ekonomi Capai Rp10 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/muhammad_rian_ardiantorahmat_hidayat.jpg
Rian/Rahmat Tak Terbendung! Sabet Juara Astana International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement