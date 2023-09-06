Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Vietnam U-23 Pemuncak!

KLASEMEN Grup C kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Vietnam U-23 menjadi pemuncak klasemen sementara disusul oleh Yaman U-23.

Young Golden Stars – julukan Vietnam U-23 – tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada Rabu (6/9/2023) malam WIB menghadapi Guam di Viet Tri Stadium, Vietnam. Ya, Vietnam merupakan tuan rumah di Grup C ini.

Mereka pun langsung mendominasi kontra Guam. Namun, hanya mampu mencetak satu gol pada babak pertama melalui lesatan Van Do Le pada menit ke-34.

Di babak kedua, tuan rumah mengamuk dengan mencetak lima gol sekaligus melalui Van Tung Nguyen (55'), Van Cuong Ho (68'), Thanh Nhan Nguyen (80'), Van Toan Hoang (83'), dan Vi Hao Bui (90'). Pertandingan pun ditutup dengan setengah lusin gol.

Pada sore harinya di tempat yang sama, Yaman U-23 menghadapi tim asal Asia Tenggara lainnya, Singapura U-23. Yaman meraih kemenangan dengan nyaman dalam skor 3-0 melalui gol-gol Ahmed Maher (32’ dan 34+3’) dan Hamzah Hanash (41’).

Dengan hasil ini, maka Vietnam U-23 menjadi pemuncak klasemen sementara Grup C karena keunggulan selisih gol. Yaman berada tepat di belakang mereka dengan jumlah poin yang sama, yaitu tiga poin.