HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Turkmenistan U-23 Berada di Atas Timnas Indonesia U-23

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:22 WIB
Klasemen Sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Turkmenistan U-23 Berada di Atas Timnas Indonesia U-23
Timnas Turkmenistan U-23 puncaki klasemen Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: AFC)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Turkmenistan U-23 untuk sementara menjadi pemuncak, selagi Timnas Indonesia U-23 belum bertanding.

Laga perdana Grup K babak kualifikasi Piala Asia U-23 2024 telah dimulai pada Rabu (6/9/2023) malam ini WIB. Timnas Turkmenistan U-23 berhadapan dengan Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo.

Timnas Turkmenistan U-23

Turkmenistan langsung menunjukkan dominasinya sedari menit awal dalam pertandingan tersebut. Mereka membuka skor pada menit ke-25 melalui eksekusi tendangan bebas Shamammet Hydyrow.

Hydyrow menjadi bintang kemenangan Turkmenistan dalam laga itu dengan mencetak hattrick, dengan dua gol lainnya dicetak pada menit ke-62 dan 77. Satu gol lainnya, dicetak oleh Numyrat Rozyev yang masuk sebagai pemain pengganti.

Berkat hasil ini, maka Timnas Turkmenistan U-23 secara otomatis memuncaki klasemen Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, Taiwan U-23 berada di posisi buncit dengan catatan nol poin dan selisih gol minus 4 (-4).

Timnas Indonesia U-23 baru akan melakoni laga pertamanya pada Sabtu (9/9/2023) malam mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Taiwan terlebih dulu.

Halaman:
1 2
      
