Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Guam U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Young Golden Stars Menang Telak 6-0!

HASIL Timnas Vietnam U-23 vs Guam U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Vietnam pada Rabu (6/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Vietnam.

Young Golden Stars -- julukan Vietnam U-23 -- hanya unggul satu gol pada babak pertama melalui Van Do Le (34'). Namun, lima gol tercipta pada babak kedua melalui Van Tung Nguyen (55'), Van Cuong Ho (68'), Thanh Nhan Nguyen (80'), Van Toan Hoang (83'), dan Vi Hao Bui (90').

Jalannya Pertandingan

Timnas Vietnam U-23 melakoni kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan modal penting sebagai juara Piala AFF U-23 2023. Sebagai pengingat, mereka mengalahkan Timnas Indonesia U-23 lewat adu penalti pada laga puncak di akhir Agustus lalu, setelah kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit.

Bermain di kandang, Vietnam langsung menunjukkan dominasinya kontra Guam. Namun, mereka mengakhiri babak pertama dengan skor 1-0 saja berkat lesatan Van Do Le pada menit ke-34.

Namun, Vietnam bermain beringas di babak kedua. Mereka mencetak gol kedua ketika babak kedua baru bergulir 10 menit melalui Van Tung Nguyen.