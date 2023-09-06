PSSI Berusaha agar Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saddil Ramdani Ikut Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

PSSI berusaha agar Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saddil Ramdani ikut bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, mengaku pihaknya telah menjalin komunikasi dengan klub-klub yang menaungi para pemain bintang Timnas Indonesia senior tersebut.

Ketiga pemain itu termasuk dalam proyeksi skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Namun, ajang tersebut bakal tetap berlangsung di tengah pagelaran kompetisi, jadi PSSI perlu mendapatkan izin dari klub-klub terkait agar bisa mendapatkan jasa Arhan, Asnawi, dan Saddil.

Endri yang juga merupakan Komite Eksekutif (Exco) PSSI mengatakan bahwa telah berkomunikasi kepada masing-masing klub yang mereka bela. Dia pun berharap masing-masing klub itu bersedia untuk melepas Arhan, Asnawi, dan Saddil. Mengingat, mereka semua berkarier di kancah Asia.

“Itu tergantung dari klubnya, tapi sudah melakukan pembicaraan mudah-mudahan bisa, karena ini kan ajangnya Asia dan klubnya Arhan Asnawi, dan Saddil di Asia juga,” ucap Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).

Ada secercah harapan bagi tiga pemain abroad tersebut dilepas oleh klubnya masing-masing. Sebab, Asian Games 2022 merupakan ajang pesta olahraga negara-negara Asia, dan ketiga pemain tersebut berkarier di klub-klub Asia.

“Mungkin bisa kita bicarakan kepada mereka bahwa meski bukan agenda FIFA tapi paling tidak kejuaraan resmi tingkat Asia. Jadi negara mereka juga ikut, Jepang, Korea, Malaysia,” ungkapnya.