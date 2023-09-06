Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Taiwan U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:04 WIB
Link Live Streaming Timnas Taiwan U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Timnas Turkmenistan U-23 menghadapi Taiwan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: AFC)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Taiwan U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan antarrival Timnas Indonesia U-23 tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Solo, sejak pukul 19.00 WIB, Rabu (6/9/2023).

Indonesia menjadi tuan rumah dari Grup K untuk ajang kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Namun, laga pembuka di grup ini tidak akan melibatkan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 berhadapan untuk pertandingan pertama di grup ini. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 baru akan bertanding pada 9 September 2023 mendatang dengan menghadapi Taiwan U-23.

Tiga hari kemudian, alias pada 12 September 2023, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Turkmenistan U-23. Laga itu disinyalir bakal lebih penting karena Turkmenistan, di atas kertas, merupakan lawan yang lebih kuat ketimbang Taiwan.

Namun, Timnas Indonesia U-23 tetap perlu memenangkan kedua laga di fase kualifikasi ini. Sebab, hanya juara grup yang dijamin lolos secara langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar pada tahun depan.

Runner-up masih memiliki kans untuk lolos. Namun, harus bersaing dengan para runner-up lainnya untuk klasemen runner-up terbaik pada akhir kualifikasi nanti.

Jelang pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun memastikan akan ikut menonton. Sang pelatih asal Korea Selatan tersebut perlu memahami kekuatan dua calon lawannya tersebut.

Halaman:
1 2
      
