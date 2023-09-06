Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Bangladesh U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Harimau Malaya Muda Menang 2-0!

HASIL Timnas Malaysia U-23 vs Bangladesh U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Chonburi Stadium, Thailand, pada Rabu (6/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Harimau Malaya Muda -- julukan Malaysia U-23.

Timnas Malaysia U-23 sukses mengawali langkahnya di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan apik. Dua gol melalui Aliff Izwan (81') dan Fergus Tierney (90+4') memastikan kemenangan penting untuk mereka.

Jalannya Pertandingan

Timnas Malaysia U-23 melakoni kualifikasi Piala Asia U-23 2024 setelah hasil minor dari Piala AFF U-23 2023. Mereka mengakhiri turnamen itu sebagai juara keempat setelah sempat tampil memukau di fase grup dengan mengalahkan Timnas Indonesia U-23 2-1.

Menghadapi Bangladesh, sejumlah nama familiar dari skuad Piala AFF U-23 2023 pun dibawa. Ruventhiran, misalnya, yang menjadi starter dalam laga ini, namun Fergus Tierney kembali dicadangkan.

Malaysia dan Bangladesh melakoni babak pertama dengan sengit karena sama-sama ingin membuka skor lebih dulu. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga paruh pertama berakhir.