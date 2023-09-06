Presiden PSG Tegaskan Hubungan Kylian Mbappe dan Klub Baik-baik Saja

PARIS – Presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi menegaskan hubungan Kylian Mbappe dan klub tidak seperti yang dirumorkan. Al-Khelaifi mengatakan Mbappe dan PSG memiliki hubungan positif.

Hubungan PSG dan Mbappe sebelumnya dirumorkan mengalami keretakan. Penyebabnya, Mbappe dikabarkan ingin hengkang sedangkan manajemen PSG menahan sang pemain untuk tidak pergi.

Sampai saat ini, Mbappe belum memperpanjang kontraknya yang tersisa satu tahun lagi. Walaupun berbagai rumor bertebaran, Al-Khelaifi menegaskan hubungan PSG dan Mbappe baik-baik saja.

“Kylian Mbappé adalah pemain yang luar biasa dan pribadi yang fantastis. Kami memiliki hubungan yang sangat positif,” kata Al-Khelaifi dilansir dari Marca, Rabu (6/9/2023).

“Dan tim PSG, di dalam dan di luar lapangan, tidak pernah (terlihat) begitu bersatu, seperti yang saya pikir bisa kita lihat akhir pekan lalu dalam pertandingan melawan Lyon,” sambungnya.

Di sisi lain, Al-Khelaifi meyakini Les Parisiens -julukan PSG- akan mengalami kebangkitan pada musim ini. Hal itu, menurut Al-Khelaifi, terlihat dari keseriusan dan keharmonisan tim di bawah pelatih anyar Luis Enrique.