Jelang FIFA Matchday, Ricky Kambuaya Tambah Daftar Cedera Skuad Timnas Indonesia

Rikcy Kambuaya menambah catatan panjang cedera pemain Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday kontra Turkmenistan (Foto: PSSI)

JAKARTA – Ricky Kambuaya menambah panjang daftar cedera pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Turkmenistan. Untungnya, cedera yang dialami pemain Dewa United tersebut tak parah.

Timnas Indonesia menatap laga Turkmenistan dengan badai cedera yang cukup deras. Adapun laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (8/9/2023).

Sebelumnya, dua pemain yakni Yakob Sayuri (PSM Makasar) dan Shayne Pattynama (Viking FK) batal dilepas ke skuad Merah Putih. Keduanya kompak mengalami cedera saat membela klub masing-masing.

Kemudian pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memperkirakan dua pemain lain yang mengalami cedera, yakni Dimas Drajad dan Yance Sayuri juga absen di laga menghadapi Turkmenistan. Kini kabar terbaru datang dari Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Endri mengatakan Ricky Kambuaya juga mengalami cedera. Untungnya, pria yang juga Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu mengonfirmasi bahwa Ricky hanya mengalami cedera ringan.

“Sama si Ricky Kambuaya cuma si Ricky ringan cederanya,” kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Rabu (6/9/2023).