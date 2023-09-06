Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, Begini Kondisi Terkini Yakob Sayuri Usai Cedera

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:02 WIB
Gagal Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, Begini Kondisi Terkini Yakob Sayuri Usai Cedera
Yakob Sayuri batal bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

GAGAL bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, begini kondisi terkini Yakob Sayuri usai cedera. Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, mengatakan bahwa pemain PSM Makassar tersebut mengalami cedera hamstring, setelah menjalani pemeriksaan MRI.

Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri untuk memperkuat Timnas Indonesia senior yang bakal tampil di FIFA Matchday September 2023 kontra Turkmenistan. Namun, pemain berusia 24 tahun itu dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) mendatang akibat cedera.

Yakob Sayuri

Yakob Sayuri mengalami cedera saat membela klubnya, PSM Makassar, di laga kontra Persis Solo, Minggu 28 Agustus 2023. Sulaiman Karim selaku Media Officer PSM Makassar pun telah memastikan bahwa sang pemain gagal membela Timnas Indonesia.

“Yakob tidak (ikut TC Timnas Indonesia) karena cedera. Kami sudah bersurat ke timnas lengkap dengan hasil pemeriksaannya,” kata Sulaiman saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia (MPI beberapa waktu silam.

Kini, Endri Erawan selaku manajer Timnas Indonesia memberikan update mengenai kondisi Yakob Sayuri usai dipastikan absen memperkuat Timnas Indonesia. Menurut pemeriksaan MRI, Yakob menderita cedera hamstring membuatnya harus menepi selama dua pekan.

“Dia (Yakob) ada surat, ada hasil MRI-nya yang mengatakan ada kayak ketarik hamstringnya jadi istirahat dua minggu. Karena pertandingan kemarin terakhir (PSM Makassar vs Persis Solo) emang agak keras pertandingan itu,” kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      

