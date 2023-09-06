Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Bakal Dicoret Sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:22 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Bakal Dicoret Sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Empat pemain Timnas Indonesia U-23 akan dicoret sebelum kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK empat pemain Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal dicoret sebelum mereka melakoni laga pertamanya di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hal ini dijelaskan oleh Endri Erawan selaku manajer Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk ikut pemusatan latihan (TC) kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Latihan itu sendiri sudah dimulai sejak hari Senin (4/9/2023) lalu di Solo, mengingat mereka akan tampil di Stadion Manahan untuk kualifikasi ini.

Timnas Indonesia U-23

Endri menerangkan bahwa hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan ke kompetisi resmi. Sehingga, nantinya akan ada empat pemain yang dicoret untuk skuad final Timnas Indonesia U-23.

“Ini kan 27 dipanggil, akan registrasi 23 pemain. Jadi akan ada empat pemain yang dicoret,” ucap Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).

Lebih lanjut, Endri mengatakan bahwa sebanyak 27 pemain ini memang sengaja dipanggil untuk melihat kondisi. Sehingga nantinya hanya pemain-pemain yang dalam kondisi prima dan sesuai kebutuhan tim yang akan dibawa oleh Shin Tae-yong.

“Ini kan hanya untuk melihat kondisi mereka secara keseluruhan. Pasti sebagian besar dari mereka akan kualifikasi nanti,” lanjutnya.

Ada tiga pemain Timnas Indonesia U-23 yang juga akan terlibat bersama tim senior untuk laga FIFA Matchday September 2023 kontra Turkmenistan, Jumat (8/9/2023) mendatang. Ketiga pemain tersebut, yaitu Alfeandra Dewangga, Dony Tri Pamungkas, dan Dzaky Asraf, akan langsung bergabung ke Solo seusai pertandingan untuk tim senior nantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658507/pobsi-kota-bekasi-gelar-bekasi-pool-league-perkuat-pembinaan-biliar-menuju-porprov-2026-fzx.webp
POBSI Kota Bekasi Gelar Bekasi Pool League, Perkuat Pembinaan Biliar Menuju Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/hector_souto.jpg
Terbongkar! Ini Kalimat Sakti Hector Souto yang Bikin Thailand Bertekuk Lutut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement