4 Pemain Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Bakal Dicoret Sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Empat pemain Timnas Indonesia U-23 akan dicoret sebelum kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar (Foto: PSSI)

SEBANYAK empat pemain Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal dicoret sebelum mereka melakoni laga pertamanya di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hal ini dijelaskan oleh Endri Erawan selaku manajer Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk ikut pemusatan latihan (TC) kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Latihan itu sendiri sudah dimulai sejak hari Senin (4/9/2023) lalu di Solo, mengingat mereka akan tampil di Stadion Manahan untuk kualifikasi ini.

Endri menerangkan bahwa hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan ke kompetisi resmi. Sehingga, nantinya akan ada empat pemain yang dicoret untuk skuad final Timnas Indonesia U-23.

“Ini kan 27 dipanggil, akan registrasi 23 pemain. Jadi akan ada empat pemain yang dicoret,” ucap Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).

Lebih lanjut, Endri mengatakan bahwa sebanyak 27 pemain ini memang sengaja dipanggil untuk melihat kondisi. Sehingga nantinya hanya pemain-pemain yang dalam kondisi prima dan sesuai kebutuhan tim yang akan dibawa oleh Shin Tae-yong.

“Ini kan hanya untuk melihat kondisi mereka secara keseluruhan. Pasti sebagian besar dari mereka akan kualifikasi nanti,” lanjutnya.

Ada tiga pemain Timnas Indonesia U-23 yang juga akan terlibat bersama tim senior untuk laga FIFA Matchday September 2023 kontra Turkmenistan, Jumat (8/9/2023) mendatang. Ketiga pemain tersebut, yaitu Alfeandra Dewangga, Dony Tri Pamungkas, dan Dzaky Asraf, akan langsung bergabung ke Solo seusai pertandingan untuk tim senior nantinya.