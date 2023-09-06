Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jay Idzes, Calon Bek Timnas Indonesia yang Diperebutkan Klub-Klub Eropa hingga Dijamin Tampil di Liga Eropa 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:08 WIB
Jay Idzes pilih gabung Venezia meski diminati tim asal Skotlandia, FC Aberdeen (Foto: Instagram/jayidzes)
KISAH Jay Idzes, calon bek Timnas Indonesia yang diperebutkan klub-klub Eropa hingga dijaminn tampil di Liga Eropa akan dibahas di sini. Tim asal Skotlandia, FC Aberdeen, dilaporkan pernah memburunya dengan jaminan tampil di Liga Eropa 2023-2024.

Pada Rabu (6/9/2023) siang WIB, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan kedatangan Jay Idzes, bek Venezia yang hendak dinaturalisasi untuk menjadi pemain baru Timnas Indonesia.

Jay Idzes

“Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia,” kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (6/09/2023)

"Idzes masih berusia 23 tahun. Kariernya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan Timnas kita,” ujarnya menambahkan.

Sebelum gabung Venezia pada musim panas 2023 ini, Idzes merupakan andalan tim asal Belanda, Go Ahead Eagles. Musim lalu, Idzes dan timnya tersebut finis di posisi ke-11 klasemen akhir kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie.

Kontrak Idzes yang habis pada akhir musim lalu langsung disadari klub-klub Eropa. Klub dari luar Belanda sadar bahwa Idzes bukan pemain sembarangan.

Sebelum ke Venezia, Idzes juga nyatanya diminati oleh tim asal Skotlandia, Aberdeen. Bahkan, pemain berusia 190 cm tersebut sudah didekati oleh Aberdeen sejak Januari 2023.

“Aberdeen mengejar Idzes selama berbulan-bulan dan tawaran untuk mengamankannya dengan prakontrak pada bulan Januari terhenti ketika Jim Goodwin dipecat dari kursi pelatih,” tulis jurnalis Skotlandia. Joe Harper dalam laporannya di Press and Journal, dilansir Rabu (6/9/2023).

