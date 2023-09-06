Jordi Amat dan Rachmat Irianto Dikonfirmasi sebagai Kandidat Pemain Senior untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

JORDI Amat dan Rachmat Irianto dikonfirmasi sebagai kandidat pemain senior untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Endri Erawan, namun kandidatnya banyak, bukan hanya kedua pemain itu.

Asian Games 2022 yang tertunda setahun akan segera digelar di Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Seperti namanya, Asian Games 2022 sejatinya digelar pada tahun lalu, namun diundur setahun karena pandemi Covid-19 pada tahun lalu.

Karena tertunda, maka regulasi usia cabor sepakbola Asian Games 2022 bertambah setahun. Dari yang awalnya U-23, menjadi U-24. Hanya saja, setiap peserta termasuk Timnas Indonesia U-24 diperbolehkan untuk memasukkan tiga pemain senior ke dalam skuadnya.

Endri Erawan mengatakan bahwa Jordi Amat dan Rachmat Irianto termasuk dalam kandidat pemain senior yang diusulkan. Pihaknya juga telah menyerahkan 44 pemain ke Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai long list untuk Asian Games 2022 Hangzhou.

Dari 44 nama, tiga di antara ditolak, jadi kini jumlahnya berkurang menjadi 41 nama. Endri mengatakan bahwa lima di antara 41 nama tersebut adalah para pemain senior.

“Kalau long list (untuk slot pemain senior) sudah keluar. Ada Jordi Amat, Rachmat Irianto, terus sisanya lupa. Ada beberapa lah nanti akan dipilih tiga dari long list itu,” kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).