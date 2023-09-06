Kata Jay Idzes Usai Diundang Erick Thohir untuk Dinaturalisasi Bela Timnas Indonesia

KATA Jay Idzes usai diundang Erick Thohir untuk dinaturalisasi bela Timnas Indonesia. Bek tengah yang memperkuat klub asal Italia, Venezia, tersebut mengaku sangat bersyukur dengan kesempatan ini.

Pada Rabu (6/9/2023), Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Jay Idzes hendak menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Sang pemain berusia 23 tahun itu pun mengaku sangat bersyukur mendapat kesempatan ini, sebagaimana yang tergambar dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadinya, @jayidzes.

“Bersyukur,” tulis Idzes dengan menyertakan emotikon bendera Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, Idzes akan diproyeksikan untuk Timnas Indonesia yang akan berkompetisi di berbagai ajang mendatang. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu sudah datang ke Indonesia untuk mengurus proses administrasi awal sebelum dinaturalisasi.

Erick Thohir antusias menyambut kedatangan Idzes yang masih berusia 23 tahun. Sang pemain diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia, yang hendak tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang.

"Idzes masih berusia 23 tahun. Kariernya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita,” tutur Erick dalam keterangan resmi.