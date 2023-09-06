Jay Idzes Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero Menyusul?

JAY Idzes segera perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero menyusul? Kabar mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu (6/9/2023) siang WIB.

Erick Thohir mengatakan PSSI bakal membantu proses naturalisasi bek klub Liga Italia yang bermain untuk Venezia, Jay Idzes. Jay Idzes didatangkan demi memperkuat Timnas Indonesia.

(Jay Idzes (kiri) segera memperkuat Timnas Indonesia)

"Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasiona untuk Garuda Mendunia, kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (6/9/2023).

"Idzes masih berusia 23 tahun. Kariernya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan Insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita," kata Erick.

Diprediksi, Jay Idzes bukanlah pemain keturunan terakhir yang bakal dibantu proses naturalisasinya oleh PSSI. Sejumlah nama seperti Emil Audero (Inter Milan) dan Mess Hilgers (FC Twente) bisa jadi nama selanjutnya.

Mees Hilgers disebut-sebut sedang berada di Indonesia. Rumor itu muncul setelah sang ibunda, Linda Tombeng, membagikan momen Mees Hilgers sedang berada di salah satu wilayah di Indonesia.