Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero Menyusul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:50 WIB
Jay Idzes Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero Menyusul?
Jay Idzes (kiri) segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes segera perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero menyusul? Kabar mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu (6/9/2023) siang WIB.

Erick Thohir mengatakan PSSI bakal membantu proses naturalisasi bek klub Liga Italia yang bermain untuk Venezia, Jay Idzes. Jay Idzes didatangkan demi memperkuat Timnas Indonesia.

Jay Idzes

(Jay Idzes (kiri) segera memperkuat Timnas Indonesia)

"Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasiona untuk Garuda Mendunia, kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (6/9/2023).

"Idzes masih berusia 23 tahun. Kariernya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan Insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita," kata Erick.

Diprediksi, Jay Idzes bukanlah pemain keturunan terakhir yang bakal dibantu proses naturalisasinya oleh PSSI. Sejumlah nama seperti Emil Audero (Inter Milan) dan Mess Hilgers (FC Twente) bisa jadi nama selanjutnya.

Mees Hilgers disebut-sebut sedang berada di Indonesia. Rumor itu muncul setelah sang ibunda, Linda Tombeng, membagikan momen Mees Hilgers sedang berada di salah satu wilayah di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
No Sensor! Asnawi Nilai Timnas Indonesia Belum Siap ke Piala Dunia 2026, Cuma 7 Pemain Layak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement