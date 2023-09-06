Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Pial Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Hari ini Rabu (6/9/2023), Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 saling bentrok di laga pertama Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

(Suasana latihan Timnas Indonesia U-23 jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Selanjutnya pada Sabtu 9 September 2023, giliran Timnas Indonesia U-23 dan Taiwan U-23 yang saling bentrok. Tiga hari berselang atau pada Selasa 12 September 2023, digelar laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 dan Turkmenistan U-23.

Demi lolos ke Piala Asia U-23 2024, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya, termasuk lima pemain abroad yakni Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Pemain yang memiliki nama besar di Liga 1 2023-2024 juga disertakan seperti Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung) dan Ramadhan Sananta (PSM Makassar). Uniknya, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong masih buta kekuatan lawan ketika Timnas Indonesia U-23 beberapa hari lagi bersua Taiwan U-23.

Shin Tae-yong menjadikan laga Taiwan U-23 vs Turkmenistan U-23 yang berlangsung hari ini sebagai momentum melihat kelebihan dan kelemahan lawan-lawan mereka.

Halaman:
1 2
      
