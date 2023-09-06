Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Ada Kesamaan Timnas Indonesia dengan Turkmenistan Jelang FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:25 WIB
Ternyata Ada Kesamaan Timnas Indonesia dengan Turkmenistan Jelang FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 di sesi pemusatan latihan (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada dua ajang berbeda. Kedua tim akan saling berhadapan di FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ternyata ada kesamaan antara Timnas Indonesia dengan Turkmenistan jelang pertemuan kedua tim. Salah satunya adalah dominasi pemain muda dalam skuad masing-masing.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong banyak membawa pemain muda ke dalam Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini. Keputusan itu diambil karena banyaknya agenda Timnas Indonesia senior yang berdekatan dengan Timnas kelompok umur.

Alhasil, Shin Tae-yong membagi dua tim jelang agenda tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil pemain U-23 ke tim senior agar bisa fokus.

Hal serupa rupanya juga dilakuman pelatih Turkmenistan, Mergen Orazov. Sang pelatih membiarkan para pemain U-23 untk fokus ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
