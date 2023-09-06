4 Tanda Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Langkah Besar PSSI!

SEBANYAK 4 tanda Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sejak 2017, PSSI beberapa kali melakukan pendekatan untuk mendapatkan penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut, namun belum membuahkan hasil.

Namun, semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, setidaknya ada sejumlah tanda yang mengindikasikan eks penjaga gawang Juventus dan Sampdoria itu bersedia dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, apa saja tanda yang terlihat?

Berikut 4 tanda Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia:

4. Diabaikan Timnas Italia





Emil Audero memiliki mimpi memperkuat Timnas Italia. Namun, mimpi itu tak kunjung terealisasi hingga usianya yang kini menginjak 26 tahun. Terbaru, ia juga tak disertakan pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti memanggil empat kiper untuk membela Timnas Italia dia dua laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan ini. Kondisi ini membuat Emil Audero semakin dekat dengan pintu masuk Timnas Indonesia?

3. Follow Instagram Erick Thohir





Emil Audero diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara keduanya yang bisa mempermulus jalan Emil Audero mendapatkan status WNI.