SEPAKBOLA DUNIA

Emil Audero Diabaikan Pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti, Waktunya Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:37 WIB
Emil Audero Diabaikan Pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti, Waktunya Perkuat Timnas Indonesia?
Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@emilaudero)
A
A
A

EMIL Audero diabaikan pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti, jelang lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Apakah ini waktu yang tepat bagi Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Sejak 2017, Emil Audero berstatus sebagai kiper profesional. Ia sempat menjadi pelapis Gianluigi Buffon di Juventus dan menjadi kiper andalan Sampdoria selama lima tahun (2018-2023).

Emil Audero

(Emil Audero saat memperkuat Sampdoria)

Sayangnya dalam periode tersebut, Emil Audero tak kunjung dipanggil pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini. Mancio –sapaan akrab Roberto Mancini– memilih memanggil Gianluigi Donnarumma (PSG) atau penjaga gawang Napoli, Alex Meret.

Ketika Roberto Mancini meninggalkan jabatan pelatih Timnas Italia pada medio bulan lalu, secercah harapan muncul. Bukan tak mungkin di tangan pelatih baru, Emil Audero yang baru bergabung dengan Inter Milan mendapat kesempatan membela Timnas Italia.

Namun, dari 29 pemain yang dipanggil pelatih anyar Timnas Italia, Luciano Spalletti, untuk laga kontra Makedonia Utara dan Ukraina di Kualifikasi Piala Eropa 2024 yang berlangsung bulan ini, tak ada nama Emil Audero.

Emil Audero kalah saing dengan empat nama kiper lain. Sebut saja Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) dan Ivar Provedel (Lazio). Jadi, apakah ini waktu yang tepat bagi Emil Audero untuk membela tim nasional negara asal sang ayah, yakni Indonesia?

