Timnas Malaysia Potensi Catat Sejarah di FIFA Matchday September 2023

Timnas Malaysia akan menghadapi Suriah dan China di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)

KUALA LUMPUR - Timnas Malaysia berpotensi mencatat sejarah di FIFA Matchday September ini. Dilansir dari malan makan bola, Rabu (6/9/2023), Skuad Harimau Malaya berpeluang melesat ke peringkat 120-an FIFA Ranking.

Jika berhasil, pencapaian itu merupakan sejarah yang lama sudah tak mereka ukir kembali setelah 21 tahun silam. Timnas Malaysia sendiri terakhir kali berada di peringkat 120-an pada awal 2000-an.

Pada 2001 lalu, Malaysia menempati peringkat ke-128 dunia. Adapun tertinggi mereka pernah berada di peringkat ke-122 dunia pada 2004.

Sementara pada FIFA Matchday September ini, Skuad Harimau Malaya bakal menghadapi dua negara berbeda. Adapun kedua negara tersebut adalah Suriah dan China.

Dua laga tersebut digelar di Stadion Chengdong, Chengdu, China. Mereka melawan Suriah terlebih dahulu pada Rabu (6/9/2023).

Pertandingan melawan tim tuan rumah baru digelar pada Sabtu (9/9/2023). Jika berhasil menang mereka diprediksi bakal melesat ke posisi 120-an.