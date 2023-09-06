Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Negara Asia Tenggara Tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Rabu 6 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:46 WIB
10 Negara Asia Tenggara Tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Rabu 6 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23?
Timnas Indonesia U-23 belum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hari ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 10 negara Asia Tenggara tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada hari ini, Rabu (6/9/2023). Tercatat hanya Timnas Indonesia U-23, negara Asia Tenggara yang tidak tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada hari ini.

Wakil Asia Tenggara pertama yang melakoni pertandingan adalah Timnas Myanmar U-23. Mereka bersua Kirgizstan U-23 di matchday pertama Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Korea Selatan mulai pukul 14.00 WIB.

Timnas Myanmar U-23

(Timnas Myanmar U-23 akan bertemu Kirgizstan U-23 hari ini)

Selanjutnya pada pukul 16.00 digelar laga Timnas Singapura U-23 vs Yaman U-23. Laga ini dilangsungkan di Vietnam yang merupakan matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Bergeser pukul 16.30 WIB, digelar laga Malaysia U-23 vs Bangladesh U-23. Laga digelar di Thailand yang merupakan laga pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB digelar laga Vietnam U-23 vs Guam U-23 yang merupakan matchday pertama Grup C.

Lanjut ke pukul 20.00 WIB ada laga Kamboja U-23 vs Lebanon (Grup J) dan pukul 20.30 WIB giliran kick off Thailand U-23 vs Filipina U-23 (Grup J) yang dilangsungkan. Bagaimana dengan tiga negara lain?

Ada Laos U-23 vs Australia U-23 (Grup I) pukul 22.30 WIB, Kuwait U-23 vs Timor Leste U-23 (Grup F, pukul 00.00 WIB) dan Yordania vs Brunei (Grup A, pukul 01.30 WIB). Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/20/51/1658255/klasemen-akhir-sea-games-2025-indonesia-pecahkan-rekor-30-tahun-efv.jpg
Klasemen Akhir SEA Games 2025: Indonesia Pecahkan Rekor 30 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/janice_tjen_kiri_dan_aldila_sutjiadi_menunjukkan.jpg
Dua Emas SEA Games 2025, Janice/Aldila Alokasikan Bonus Rp2 Miliar untuk Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement