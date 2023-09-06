10 Negara Asia Tenggara Tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Rabu 6 September 2023: Ada Timnas Indonesia U-23?

Timnas Indonesia U-23 belum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hari ini. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 10 negara Asia Tenggara tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada hari ini, Rabu (6/9/2023). Tercatat hanya Timnas Indonesia U-23, negara Asia Tenggara yang tidak tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada hari ini.

Wakil Asia Tenggara pertama yang melakoni pertandingan adalah Timnas Myanmar U-23. Mereka bersua Kirgizstan U-23 di matchday pertama Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Korea Selatan mulai pukul 14.00 WIB.

(Timnas Myanmar U-23 akan bertemu Kirgizstan U-23 hari ini)

Selanjutnya pada pukul 16.00 digelar laga Timnas Singapura U-23 vs Yaman U-23. Laga ini dilangsungkan di Vietnam yang merupakan matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Bergeser pukul 16.30 WIB, digelar laga Malaysia U-23 vs Bangladesh U-23. Laga digelar di Thailand yang merupakan laga pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB digelar laga Vietnam U-23 vs Guam U-23 yang merupakan matchday pertama Grup C.

Lanjut ke pukul 20.00 WIB ada laga Kamboja U-23 vs Lebanon (Grup J) dan pukul 20.30 WIB giliran kick off Thailand U-23 vs Filipina U-23 (Grup J) yang dilangsungkan. Bagaimana dengan tiga negara lain?

Ada Laos U-23 vs Australia U-23 (Grup I) pukul 22.30 WIB, Kuwait U-23 vs Timor Leste U-23 (Grup F, pukul 00.00 WIB) dan Yordania vs Brunei (Grup A, pukul 01.30 WIB). Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23?