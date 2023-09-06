Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, KMSK Deinze: Semoga Beruntung

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:08 WIB
Marselino Ferdinan Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, KMSK Deinze: Semoga Beruntung
Pemain Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/marselinoferdinan10)
A
A
A

SOLO – KMSK Deinze mendoakan yang terbaik kepada pemain mereka, Marselino Ferdinan yang dipanggil Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Klub asal Belgia itu berharap dan mendoakan keberuntungan turut bersama Marselino saat membela skuad Garuda Muda.

"Marselino Ferdinan telah dipanggil ke tim Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗨 𝟮𝟯 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗽. Dia akan memainkan dua pertandingan kualifikasi:9 September: Indonesia U-23 vs. Taiwan U-23, 12 September: Indonesia U-23 vs. Turkmenistan U-23. Semoga beruntung Lino," tulis akun resmi KMSK Deinze di Instagram, @kmskdeinze, Rabu (6/9/2023).

Ya, Marselino diproyeksikan untuk tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Marselino telah menjadi salah satu pemain muda andalan Skuad Garuda sejauh ini.

Marselino sebelumnya dikabarkan terbang ke Indonesia pada Selasa 5 September 2023. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 di Solo.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Selain Marselino, dua pemain keturunan Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struick, juga dijadwalkan terbang pada hari yang sama.

Marselino Ferdinan

"Untuk pemain luar negeri, hari ini akan sampai semua mulai dari Ivar (Jenner), Marselino (Ferdinan) dan Rafael (Struick), pukul 3 sore ini, Elkan (Baggott) sudah sampai,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers, pada Selasa 5 September 2023 kemarin.

Halaman:
1 2
      
