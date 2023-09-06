Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |07:19 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 siap beraksi di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di RCTI itu pun akan menyajikan dua laga penting, yakni Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 dan saat melawan Turkmenistan U-23.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda pun tergabung di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

Nantinya seluruh pertandingan di Grup K akan digelar di Stadion Manahan, Solo lantaran Indonesia menjadi tuan rumah di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Turnamen itu digelar pada 6-12 September 2023.

Pertandingan Taiwan U-23 vs Turkmenistan U-23 pun akan menjadi laga pembuka Grup K yang akan bermain pada hari ini, Rabu (6/9/2023) pukul 19.00 WIB. Lantas kapan Timnas Indonesia U-23 bermain?

Sesi latihan Timnas Indonesia U-23

Pasukan Shin Tae-yong baru akan bermain di matchday kedua, yakni pada Sabtu 9 September 2023 dengan melawan Taiwan U-23. Lalu pada laga pamungkas, skuad Garuda Muda akan menantang Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023.

Karena hanya juara grup dan empat runner-up terbaik di fase kualifikasi tersebut yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024, maka Timnas Indonesia U-23 jelas harus tampil maksimal saat melawna Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

