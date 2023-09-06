Pelatih Timnas Taiwan U-23 Pakai Cara Licik demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Timnas Taiwan U-23 pakai cara licik demi kalahkan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Romesny August/MPI)

PELATIH Timnas Taiwan U-23, Tseng Tai-Lin, memakai cara licik demi mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia melemparkan pujian kepada pemain Timnas Indonesia U-23, dengan harapan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan terbuai sehingga kehilangan fokus saat pertandingan.

Strategi ini pernah dilakukan pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, jelang timnya bersua Timnas Indonesia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Hasilnya pun positif bagi Malaysia U-23, yang mana mereka menang 2-1 atas Timnas Indonesia U-23.

(Timnas Taiwan U-23 siapkan cara demi persulit Timnas Indonesia U-23. (Foto: Romensy August/MPI)

Kondisi ini yang wajib dihindari Timnas Indonesia U-23. Jika terbuai dengan pujian Tseng Tai-Lin, Timnas Indonesia U-23 dalam bahaya.

“Kami menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki skill dan pengalaman. Namun, kami bakal berupaya memberikan yang terbaik,” kata Tseng Tai-Lin dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Tseng Tai-Lin juga mencoba skuad Timnas Indonesia U-23 terlena dengan kata-kata lain. Ia merendah dengan mengatakan hanya menerapkan strategi bertahan kontra Timnas Indonesia U-23.

"Kami sudah berlatih secara defend (bertahan). Apa yang terjadi kita lihat sebaiknya besok,” lanjut Tseng Tai-Lin.