Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Taiwan U-23 Pakai Cara Licik demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:26 WIB
Pelatih Timnas Taiwan U-23 Pakai Cara Licik demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Timnas Taiwan U-23 pakai cara licik demi kalahkan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Romesny August/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Taiwan U-23, Tseng Tai-Lin, memakai cara licik demi mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia melemparkan pujian kepada pemain Timnas Indonesia U-23, dengan harapan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan terbuai sehingga kehilangan fokus saat pertandingan.

Strategi ini pernah dilakukan pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, jelang timnya bersua Timnas Indonesia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Hasilnya pun positif bagi Malaysia U-23, yang mana mereka menang 2-1 atas Timnas Indonesia U-23.

Timnas Taiwan U-23

(Timnas Taiwan U-23 siapkan cara demi persulit Timnas Indonesia U-23. (Foto: Romensy August/MPI)

Kondisi ini yang wajib dihindari Timnas Indonesia U-23. Jika terbuai dengan pujian Tseng Tai-Lin, Timnas Indonesia U-23 dalam bahaya.

“Kami menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki skill dan pengalaman. Namun, kami bakal berupaya memberikan yang terbaik,” kata Tseng Tai-Lin dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Tseng Tai-Lin juga mencoba skuad Timnas Indonesia U-23 terlena dengan kata-kata lain. Ia merendah dengan mengatakan hanya menerapkan strategi bertahan kontra Timnas Indonesia U-23.

"Kami sudah berlatih secara defend (bertahan). Apa yang terjadi kita lihat sebaiknya besok,” lanjut Tseng Tai-Lin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658255/klasemen-akhir-sea-games-2025-indonesia-pecahkan-rekor-30-tahun-efv.webp
Klasemen Akhir SEA Games 2025: Indonesia Pecahkan Rekor 30 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Komentar Mengejutkan Pelatih Dewa United soal Transfer Ivar Jenner dan Joey Pelupessy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement