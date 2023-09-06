Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23 Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Kekuatan Gila Timnas Thailand U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:56 WIB
Timnas Malaysia U-23 Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Kekuatan Gila Timnas Thailand U-23?
Timnas Malaysia U-23 latihan jelang tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Twitter/@fam_malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024 gara-gara kekuatan gila Timnas Thailand U-23? Sekadar diketahui, Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Thailand U-23 tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Bangladesh U-23 dan Filipina U-23.

Timnas Thailand U-23 lebih diunggulkan ketimbang tiga negara lain karena berstatus tuan rumah Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kondisi ini juga yang membuat Thailand U-23 berpotensi besar menjegal langkah Malaysia U-23 untuk lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Timnas Malaysia U-23

(Suasana latihan Timnas Malaysia U-23 jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Sekadar diketahui, pelatih Timnas Malaysia U-23 Elangowan Elavarasan mengeluarkan misi tegas. Ia bertekad mengantarkan Timnas Malaysia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar.

“Kami datang ke sini (Kualifikasi Piala Asia U-23 2024) dengan satu target, yakni lolos ke Piala Asia U-23 2024,” kata Elangowan Elavarasan mengutip dari Makan Bola, Rabu (6/9/2023).

“Skuad Timnas Malaysia U-23 merupakan skuad yang sama. Kami merotasi pemain di semua turnamen dengan harapan para pemain mendapatkan pengalaman. Semoga para pemain memberikan yang terbaik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024,” lanjut Elangowan Elavarasan.

Namun, usaha pelatih 57 tahun itu membawa Timnas Malaysia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 takkan mudah. Sebab, selain juara grup, hanya empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final.

