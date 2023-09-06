13 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ikut TC Asian Games 2022 Mulai 7 September 2023

MANAJER Timnas Indonesia, Endri Erawan, mengatakan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil di Asian Games 2022 dimulai pada Kamis, 7 September 2023. Rencananya TC tahap awal ini akan diikuti 13 pemain.

Barulah setelah Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dan FIFA Matchday September 2023, seluruh pemain yang dipanggil akan berkumpul untuk ambil bagian di TC. Sejauh ini, pelatih Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri, sudah melakukan pendekatan kepada klub-klub yang pemainnya dipanggil.

(Pelatih Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri)

“Jadi dari informasi terakhir yang kita terima kan pelatihnya Indra Sjafri. Beliau sudah mulai komunikasi dengan klub dari beberapa minggu lalu,” kata Endri Erawan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (5/9/2023).

“Beliau baru memanggil sekarang karena pemain yang akan dipanggil ke Asian Games itu main juga di Timnas Indonesia U-23,” lanjut Endri Erawan.

Endri Erawan berharap kepada klub-klub yang legowo untuk melepas pemainnya sehingga skuad bisa lengkap. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 tak bisa turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF U-23 2023 karena banyak pemain yang tak dilepas sang klub.

“Jadi ada beberapa, mungkin tanggal 7 September (mulai TC). Menurut informasi Coach Indra tanggal 7 akan TC di Jakarta dengan 13 pemain dulu. Nanti akan berkembang dan bertambah setelah AFC kualifikasi di Solo selesai,” ujarnya.