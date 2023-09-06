Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Terima Tantangan Pebasket Sombong, Denny Sumargo Sampai Dibuat Kapok

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |04:03 WIB
Shin Tae-yong Terima Tantangan Pebasket Sombong, Denny Sumargo Sampai Dibuat Kapok
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menerima tantangan pebasket sombong, Denny Sumargo untuk beradu skill bermain bola. Hasilnya, pebasket sombong itu dibuat kapok oleh Shin Tae-yong usai kalah dengan skor telak 3-5.

Ya, sebuah momen menarik terjadi beberapa waktu lalu saat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong datang sebagai bintang tamu di salah satu video youtube Denny Sumargo atau yang dikenal dengan pebasket sombong.

Ketika sibuk menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap menghadiri undangan dari beberapa pihak, termasuk dari youtuber seperti Denny Sumargo.

Pada video yang telah ditonton oleh hampir 2 juta orang itu, Denny Sumargo menantang Shin Tae-yong untuk bertanding One-on-One Mini Soccer. Shin Tae-yong dan Denny Sumargo bertanding 1 vs 1 untuk mencetak gol.

Pada duel ini, masing-masing secara bergantian harus melewati lawannya dalam duel 1 lawan satu. Setelah itu baru mereka diperkenankan melakukan sepakan untuk mencetak gol ke dalam gawang yang dijaga oleh kiper.

Pebasket sombong, Denny Sumargo

Keduanya pun mulai beradu, Denny Sumargo beberapa kali mampu melewati Shin Tae-yong. Akan tetapi, dirinya gagal untuk menceploskan bola saat berhadapan dengan penjaga gawang.

Di sisi lain, Shin Tae-yong juga tidak mau kalah. Berbekal pengalaman bermain di klub dan tim nasional, pelatih asal Korea Selatan itu berkali-kali berhasil mengelabui Denny sekaligus mencetak 4 gol sekaligus.

Menariknya, pada salah satu gol, Shin Tae-yong melakukan cara curang. Pada momen itu, Coach Shin yang tengah berhadapan dengan Denny melakukan tipu daya menunjuk dan mengatakan hal bohong.

