Gara-Gara si Anak Emas, Mimpi Marselino Ferdinan Lawan Royal Liege Jadi Rusak

GARA-gara si anak emas, mimpi Marselino Ferdinan bermain di laga melawan Royal Liege menjadi rusak. Sebagian pencinta sepakbola Tanah Air mungkin bertanya-tanya mengapa Marselino Ferdinan belum pernah sekalipun dimainkan KMSK Deinze di Liga 2 Belgia musim 2023-2024.

Padahal, pemain berusia 18 tahun itu belum lama ini memiliki catatan yang apik di tur pra musim. Tercatat, Marselino Ferdinan memainkan 5 dari total 6 laga yang dimainkan KMSK Deinze sepanjang pramusim. Tidak hanya itu, dirinya juga mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kesempatan itu.

Catatan itu tentunya cukup untuk menjadi modal Marselino semakin mendapat kepercayaan dari pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean. Namun pada kenyataannya tidak.

Tepat sebelum laga perdana KMSK Deinze di Liga 2 Belgia musim ini, Marselino sempat mengalami cedera. Oleh sebab itu, dirinya harus absen saat laga tandang menghadapi Patro Eisden.

Pada pekan ketiga, Marselino mulai pulih dan masuk ke dalam skuad yang dibawa Marc Grosjean untuk menghadapi Lommel. Akan tetapi, Marselino hanya duduk di bench dan tidak diturunkan.

Melihat Marselino yang telah masuk ke dalam skuad mengahadapi FC Lommel, tentu banyak yang berpikir jika adik Oktavianus Fernando itu akan dimainkan di laga menghadapi Royal Liege pada pekan keempat.

Namun untuk kesekian kalinya, Marselino tidak dimainkan. Kali ini, alasan tidak dimainkannya Marselino bukanlah karena cedera melainkan adanya anak emas baru Marc Grosjean yang menempati posisi Marselino di pos gelandang serang, yakni Guillaume De Schryver.