Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Neymar Jr Usai Tinggalkan PSG: Saya dan Messi seperti Berada di Neraka

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |00:16 WIB
Curhat Neymar Jr Usai Tinggalkan PSG: Saya dan Messi seperti Berada di Neraka
Momen kebersamaan Neymar Jr dan Lionel Messi. (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Pemain Al Hilal, Neymar Jr buka-bukaan terkait rasa tidak senangnya dengan mantan klubnya Paris Saint-Germain (PSG). Menurut pemaparan Neymar, dirinya seperti berada di neraka selama membela PSG dan ia mengungkapkan hal yang sama pun dirasakan Lionel Messi yang juga baru pergi dari Les Parisiens di musim panas 2023 ini.

Ya, Neymar dan Messi baru saja meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas ini. Dua mantan bintang Barcelona itu berpisah. Neymar hengkang ke Al Hilal, sedangkan Messi pergi secara gratis ke klub Amerika Serikat, Inter Miami.

Mengingat momen selama di PSG, Neymar mengaku tidak bahagia. Selain menderita cedera cukup panjang, hubungan dirinya dengan penggemar juga berjalan tidak baik. Begitupula dengan yang dialami oleh Messi.

Neymar Jr gabung Al Hilal

Neymar mengatakan ikut senang melihat Messi bahagia setelah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Namun, Neymar mengatakan keduanya seperti kembali ke ‘Neraka’ saat berseragam PSG lagi.

“Saya sangat bahagia untuk tahun yang dia (Lionel Messi) jalani, tetapi pada saat yang sama sangat menyedihkan, karena dia menjalani dua sisi mata uang,” ujar Neymar dilansir dari ESPN, Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658065/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-pastikan-finis-runnerup-hvw.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Pastikan Finis Runner-up
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement