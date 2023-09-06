Curhat Neymar Jr Usai Tinggalkan PSG: Saya dan Messi seperti Berada di Neraka

RIYADH – Pemain Al Hilal, Neymar Jr buka-bukaan terkait rasa tidak senangnya dengan mantan klubnya Paris Saint-Germain (PSG). Menurut pemaparan Neymar, dirinya seperti berada di neraka selama membela PSG dan ia mengungkapkan hal yang sama pun dirasakan Lionel Messi yang juga baru pergi dari Les Parisiens di musim panas 2023 ini.

Ya, Neymar dan Messi baru saja meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas ini. Dua mantan bintang Barcelona itu berpisah. Neymar hengkang ke Al Hilal, sedangkan Messi pergi secara gratis ke klub Amerika Serikat, Inter Miami.

Mengingat momen selama di PSG, Neymar mengaku tidak bahagia. Selain menderita cedera cukup panjang, hubungan dirinya dengan penggemar juga berjalan tidak baik. Begitupula dengan yang dialami oleh Messi.

Neymar mengatakan ikut senang melihat Messi bahagia setelah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Namun, Neymar mengatakan keduanya seperti kembali ke ‘Neraka’ saat berseragam PSG lagi.

“Saya sangat bahagia untuk tahun yang dia (Lionel Messi) jalani, tetapi pada saat yang sama sangat menyedihkan, karena dia menjalani dua sisi mata uang,” ujar Neymar dilansir dari ESPN, Rabu (6/9/2023).