Effendi Syahputra Luncurkan Jersey dan Sponsor Resmi PSPS Riau, Siap Tatap Liga 2 2023-2024

EFFENDI Syahputra luncurkan jersey dan sponsor resmi PSPS Riau. Tim asal Pekanbaru tersebut akan mengenakan jersey baru ini untuk Liga 2 musim 2023-2024.

Muflihun selaku PJ Wali Kota Pekanbaru ikut menghadiri peluncuran ini. Para sesepuh PSPS serta suporter PSPS seperti Laskar The King, Kurva Nord, pun menghadiri peluncuran yang dilaksanakan di Mal SKA Pekanbaru pada Rabu (6/9/2023).

"Kita sudah mengembalikan PSPS Riau ke Pekanbaru. Ini menjadi awal kita untuk berprestasi kembali dan mengembalikan kejawayaan di massa yang lalu," ucap Effendi yang juga Ketua DPP Pemuda Perindo.

Jersey PSPS Riau sendiri ada empat macam yakni warga hijau, merah, oren dan biru putih bergaris garis.

"Kami datang kemari memang sudah di-support oleh Pemerintah Provinsi Riau Pemkot Pekanbaru. Makanya kami yakin investasiuntuk membangun bola di Pekanbaru ini demi kemajuan sepakbola di Tanah Air," ucapnya.

PSPS sendiri sebelumnya dijual ke pihak pengusaha Malaysia. Hal ini karena saat itu PSPS mengalami masalah finansial.

