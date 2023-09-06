Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Effendi Syahputra Luncurkan Jersey dan Sponsor Resmi PSPS Riau, Siap Tatap Liga 2 2023-2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:35 WIB
Effendi Syahputra Luncurkan Jersey dan Sponsor Resmi PSPS Riau, Siap Tatap Liga 2 2023-2024
Effendi Syahputra meluncurkan jersey dan sponsor PSPS Riau untuk Liga 2 2023-2024 (Foto: MPI/Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

EFFENDI Syahputra luncurkan jersey dan sponsor resmi PSPS Riau. Tim asal Pekanbaru tersebut akan mengenakan jersey baru ini untuk Liga 2 musim 2023-2024.

Muflihun selaku PJ Wali Kota Pekanbaru ikut menghadiri peluncuran ini. Para sesepuh PSPS serta suporter PSPS seperti Laskar The King, Kurva Nord, pun menghadiri peluncuran yang dilaksanakan di Mal SKA Pekanbaru pada Rabu (6/9/2023).

PSPS Riau

"Kita sudah mengembalikan PSPS Riau ke Pekanbaru. Ini menjadi awal kita untuk berprestasi kembali dan mengembalikan kejawayaan di massa yang lalu," ucap Effendi yang juga Ketua DPP Pemuda Perindo.

Jersey PSPS Riau sendiri ada empat macam yakni warga hijau, merah, oren dan biru putih bergaris garis.

"Kami datang kemari memang sudah di-support oleh Pemerintah Provinsi Riau Pemkot Pekanbaru. Makanya kami yakin investasiuntuk membangun bola di Pekanbaru ini demi kemajuan sepakbola di Tanah Air," ucapnya.

PSPS sendiri sebelumnya dijual ke pihak pengusaha Malaysia. Hal ini karena saat itu PSPS mengalami masalah finansial.

PSPS sebelumnya sempat dijual kepada pengusaha Malaysia. Hal itu terjadi pada saat PSPS mengalami masalah finansial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/atlet_balap_sepeda_indonesia.jpg
Gagal Penuhi Target Emas SEA Games 2025, ICF Tetap Apresiasi Tim Balap Sepeda Indonesia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement