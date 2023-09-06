PSIS Semarang Kalahkan Bali United, Carlos Fortes: Sumpah Itu Gol Saya

STRIKER PSIS Semarang, Carlos Fortes, mengklaim dirinya telah mencetak gol pada laga melawan Bali United di Liga 1 2023-2024. Fortes bahkan sampai bersumpah gol kedua PSIS itu merupakan hasil sundulannya.

Namun justru gol kedua tersebut justru dianggap gol bunuh diri. Pemain Bali United, Mohammed Rashid dianggap menyentuh bola sebelum melewati garis gawang.

CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, pun mengajak protes. Dia menilai gol kedua yang tercipta tersebut merupakan gol yang dicetak oleh Fortes.

"Ya kalau bisa protes itu Fortes gol," ujar Yoyok dalam unggahan Instagramnya, @yoyok_sukawi, Rabu (6/9/2023).

Saat ini Fortes diketahui masih mengoleksi lima gol di Liga 1 2023-2024. Padahal jika gol tersebut dianggap miliknya, maka jumlah gol Fortes saat ini adalah enam buah.

"Menurut dulur dulur goal @carlosfortes99oficial atau bunuh diri lawan? Gara gara dianggap goal bunuh diri maka fortes tetap dianggap 5 goal dipapan skor top score Liga 1 2023," tulis Yoyok.