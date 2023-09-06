Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Masih Ada Klub yang Tersandung Masalah Gaji Pemain Jelang Liga 2 2023-2024, Menpora Dito Ariotedjo Bilang Begini

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:17 WIB
Masih Ada Klub yang Tersandung Masalah Gaji Pemain Jelang Liga 2 2023-2024, Menpora Dito Ariotedjo Bilang Begini
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo ikut bersuara mengenai permasalahan sejumlah klub Liga 2 yang masih tersandung masalah gaji. Ia turut memberikan perhatian lebih terhadap masalah itu mengingat Liga 2 2023-2024 akan segera bergulir.

Kompetisi Liga 2 2023-2024 akan dimulai dalam hitungan hari, yakni pada Minggu 10 September 2023. Namun menurut data yang dirilis Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), masih terdapat sembilan klub yang tersandung masalah pembayaran gaji pemain.

Diantaranya bahkan ada yang nominalnya menembus Rp1 miliar, yakni PSPS Riau dan Persikab Bandung. Selain dua klub tersebut, lima klub lainnya memiliki tunggakan bernilai ratusan juta, yakni Gresik United, Kalteng Putra, PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, dan PSKC Cimahi.

Dua klub lain, yakni Persijap Jepara dan Semen Padang memiliki tunggakan di bawah Rp100 juta. Belakangan dikabarkan bahwa Persiraja sudah melunasi tagihan gaji pemain.

Menpora Dito pun angkat suara terkait hal tersebut. Dia paham betapa sulitnya mengatasi finansial saat kompetisi mati suri cukup lama.

Menpora Dito Ariotedjo

“Kalau keuangan klub, kami tidak punya kewenangan untuk mendorong. Tapi memang terkait expenses tim karena saya juga pemilik klub, saya merasakan betul kalau liga tidak main atau bagaimana, masalah keuangan harus jadi perhatian,” kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Liga 2 Menpora Dito Ariotedjo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/21/11/1658367/pelatih-futsal-thailand-pensiun-usai-keok-dari-indonesia-di-final-sea-games-2025-yxz.jpg
Pelatih Futsal Thailand Pensiun usai Keok dari Indonesia di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/bek_persija_jakarta_jordi_amat.jpg
Jordi Amat Desak PSSI Pilih Pelatih Top untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement