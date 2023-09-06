Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Awal Karier Marc Klok di Indonesia Pernah Dihina Teman di Belanda Kini Jadi Bintang Persib Bandung

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |03:03 WIB
Kisah Awal Karier Marc Klok di Indonesia Pernah Dihina Teman di Belanda Kini Jadi Bintang Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

KISAH awal karier Marc Klok di Indonesia pernah dihina teman di Belanda kini jadi bintang Persib Bandung akan dibahas Okezone di artikel ini. Tak dapat dipungkiri, banyak pemain asal Indonesia yang memiliki keinginan untuk berkarier di Eropa.

Sebaliknya, sejak usia muda Marc Klok justru sudah memutuskan untuk bermain sepak bola di Tanah Air. Keputusan besar yang diambil oleh Marc Klok tentunya sempat mendapat tentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari teman-temannya.

Bahkan, pada kisah awal karier Marc Klok di Indonesia ia pernah dihina teman di Belanda. Namun, kini ia berhasil membuktikan diri bisa menjdai bintang di Persib Bandung.

Hinaan yang ditujukan oleh rekan-rekan Marc Klok di Belanda rupanya bukan tanpa alasan. Pasalnya saat itu Klok masih berusia 23 tahun dan sudah berani hijrah ke Indonesia. Padahal biasanya Indonesia dan negara-negara Asia lainnya menjadi tujuan terakhir bagi pemain sepak bola sebelum memutuskan gantung sepatu.

Marc Klok

"Saya datang ke Indonesia saat berumur 23 tahun. Tentu, ini tidak mudah bagi pemain Eropa bagi saya yang hidup di lingkungan berbeda. Teman-teman saya meragukan keputusan saya untuk pergi ke Indonesia," tulis Marc Klok dalam blog pribadinya, Rabu (6/9/2023).

Meski banyak yang ragu akan hal ini, namun keputusan Klok rupanya sudah bulat. Ia memiliki visi dam misi untuk berkembang sebagai pemain sepak bola di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
