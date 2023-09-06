Advertisement
LIGA ITALIA

Bos AS Roma Bungkam soal Masa Depan Jose Mourinho

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:07 WIB
Bos AS Roma Bungkam soal Masa Depan Jose Mourinho
Masa depan Jose Mourinho di AS Roma belum jelas (Foto: Reuters)
A
A


ROMA – Direktur Olahraga AS Roma, Tiago Pinto, masih bungkam soal masa depan pelatih Jose Mourinho. Pinto memberikan isyarat pelatih asal Portugal itu harus membawa klub lolos ke Liga Champions agar bisa dipertahankan.

Masa bakti Mourinho bersama AS Roma tersisa satu tahun lagi, atau tepatnya hingga Juni 2024. Sebab itu, pihak klub seharusnya memperpanjang kontrak pelatih asal Portugal itu pada tahun ini.

Namun demikian, belum ada tanda-tanda Mourinho akan diperpanjang kontraknya. Pinto mengatakan belum bisa membicarakan perihal nasib The Special One -julukan Jose Mourinho- di AS Roma.

“Saat ini kami tidak akan membahasnya secara terbuka mengenai masalah pembaruan, yang merupakan isu penting yang ditangani di tempat yang tepat,” kata Pinto dikutip dari Football Italia, Rabu (6/9/2023).

“Kami bersemangat dan termotivasi untuk melanjutkan apa yang menjadi tujuan kami dan kekuatan kami untuk membawa pulang hasil. Masalah-masalah yang penting bagi manajemen, seperti kontrak, akan ditangani secara internal,” sambungnya.

Mourinho sendiri sejatinya sudah bekerja di AS Roma sejak awal musim 2021-2022. Pelatih berusia 60 tahun itu sukses membawa I Giallorossi -julukan AS Roma- menjuarai Liga Konferensi Eropa pada musim pertamanya.

