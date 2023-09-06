Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sang Mantan Tuduh Bintang Manchester United Antony Lakukan Kekerasan, Dipukul saat Hamil hingga Jari Terpotong

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |01:02 WIB
Sang Mantan Tuduh Bintang Manchester United Antony Lakukan Kekerasan, Dipukul saat Hamil hingga Jari Terpotong
Mantan kekasih Antony, Gabriela Cavallin. (Foto: Instagram/djgabicavallin)
A
A
A

SAO PAULO – Pemain bintang Manchester United, Antony saat ini tengah tersandung kasus kekerasan. Ia dituduh melakukan tindakan kekerasan kepada sang mantan yang bernama Gabriela Cavallin.

Cavallin sendiri yang mengakui bahwa dirinya merupakan korban dari tindakan kekerasan pemain asal Brasil tersebut. Menurut pemaparan Cavallin, Antony melakukan tindakan pemukulan saat dirinya hamil hingga melempari dirinya kaca sampai jarinya terpotong.

Baru saja selesai dengan kasus Mason Greenwood, Man United kini sudah dihadapkan pada kasus kekerasan pemain lainnya. Kali ini, Antony dilaporkan ke pihak kepolisian Sao Paulo atas kasus kekerasan sadis.

Cavallin membuat laporan kepolisian dengan menyerahkan bukti foto dan video. Antony kemudian membantah telah melakukan kekerasan dan kasus tersebut pun menguap.

Dilansir Goal International, rupanya pihak kepolisian Sao Paulo membuka kembali penyelidikan kasus kekerasan yang dilakukan Antony kepada wanita yang berprofesi sebagai DJ tersebut. Cavallin pun kini memberanikan diri buka suara kepada salah satu media Brasil UOL Esporte.

Antony

Pengakuan yang dilontarkan Cavallin pun cukup sadis. Dia mengaku dipukuli di bagian payudara saat sedang hamil, hingga jarinya terpotong saat dilempari potongan gelas kaca oleh eks pemain Ajax Amsterdam itu.

“Antony mengunci pintu rumah dan tidak membiarkan saya pergi, dan jari saya terbuka, semuanya terluka. Dia merusak barang-barang saya, mengambil paspor saya,” kata Cavallin kepada UOL Esporte dilansir Goal International, Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190194/shin_tae_yong_mengirimkan_bantuan_ke_korban_bencana_sumatera_dan_disambut_masyarakat_setempat-Z4NK_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658079/cerita-hoki-es-indonesia-cetak-sejarah-raih-medali-emas-pertama-di-sea-games-inb.webp
Cerita Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah Raih Medali Emas Pertama di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Dewa United Bantai Persis Solo, Jan Olde Riekerink Tetap Semprot Pemain dan VAR
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement