Di Hadapan Legenda Borussia Dortmund, Yudi Guntara Kenang Momen Persib Bandung Dibantai AC Milan 0-8 dan PSV Eindhoven 0-6

PESEPAKBOLA legendaris, Yudi Guntara, kenang momen Persib Bandung dibantai AC Milan 0-8 dan PSV Eindhoven 0-6. Pemain yang membawa Persib Bandung menjuarai Kompetisi Perserikatan 1993-1994 dan Liga Indonesia 1994-1995 ini mengatakan hal tersebut di hadapan legenda Borussia Dortmund, Paul Lambert.

Sekadar diketahui, Yudi Guntara merupakan mantan pemain Maung Bandung -julukan Persib Bandung- era 1990-an yang dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik pada masanya. Namun, sangat disayangkan kariernya harus berakhir di saat memasuki usia emasnya karena pensiun di usia 28 tahun pada 1999.

Kini, Yudi Guntara terpilih untuk memperkuat Persib Bandung All Stars saat menghadapi Borussia Dortmund Legend dalam laga ekshibisi klub raksasa Liga Jerman itu di Asia Tenggara. Sesuai jadwal, laga seru ini bakal digelar di Stadion Siliwangi Bandung, Minggu, 10 September 2023 mendatang.

Selain Yudi Guntara, Persib Bandung All Stars juga bakal diperkuat sejumlah legenda dari lintas generasi. Sebut saja seperti I Made Wirawan, Robby Darwis, Sutiono Lamso, Gilang Angga Kusumah, Zaenal Arief, Tantan hingga Airlangga Sucipto.

Begitupun dengan Borussia Dortmund Legend yang akan membawa para pemain ikoniknya. Sebut saja seperti Marcel Schmelzer, Kevin Groekreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Jan Koller, Mladen Petric, Mo Zidan, Dede, Joerg Heinrich, Ibrahim Tanko, hingga Paul Lambert.

Jelang laga tersebut, Yudi Guntara secara blak-blakan mengaku senang dirinya akan melawan Borussia Dortmund Legend di hadapan Paul Lambert. Selain pengalaman menghadapi eks pemain-pemain top di Eropa pada masanya itu, laga ekshibisi tersebut bisa jadi ajang pembelajaran.

“Bermain di Stadion Siliwangi juga mengingatkan tempat bersejarah bagi Persib. Saya sangat senang bisa bermain dengan pemain kelas dunia. Saya bangga bisa bermain dengan tim besar asal Jerman,” kata Yudi Guntara dalam wawancara virtual di hadapan Paul Lambert dan lainnya yang dihadiri Okezone, Selasa (5/9/2023).

Yudi berharap, pada pertandingan melawan Borussia Dortmund Legend itu dirinya bisa menikmati permainan dengan nuansa fun game dan menghibur penonton. Lucunya, dia malah menyuruh Paul Lambert cs untuk tidak berlari alias bermain sambil jalan saja.