HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kerja Nyata Shin Tae-yong di Balik Hujatan Local Pride kepadanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:47 WIB
Kerja Nyata Shin Tae-yong di Balik Hujatan Local Pride kepadanya
Kerja nyata Shin Tae-yong di balik hujatan local pride kepadanya. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL kerja nyata Shin Tae-yong di balik hujatan local pride kepadanya menarik untuk diulas. Hingga detik ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih mendapat kritik dari sebagian pihak.

Kritik ini dilontarkan kepada pelatih asal Korea Selatan itu lantaran Shin Tae-yong belum memberikan trofi untuk Timnas Indonesia. Terbaru, Shin Tae-yong gagal mengantarkan Timnas Indonesia U-23 meraih trofi Piala AFF U-23 2023.

Shin Tae-yong

Di Piala AFF U-23 2023, Ramadhan Sananta dan kolega dikalahkan Timnas Vietnam U-23 melalui drama adu penalti dengan skor 5-6 di partai puncak. Kekalahan ini menjadi kedua kalinya Shin Tae-yong tumbang di final bersama skuad Garuda.

Sebelumnya, ia juga gagal membawa Timnas Indonesia memenangkan Piala AFF 2020 setelah ditumbangkan Thailand dengan agregat 2-6 di partai puncak. Dengan kegagalan itu, tak ayal banyak yang mengkritik kinerja Shin Tae-yong. Hal itu diperparah dengan Indra Sjafri yang membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games setelah 32 tahun lamanya.

Meski belum sekalipun menggondol trofi, Shin Tae-yong bukan tanpa prestasi. Bahkan, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu mencatatkan prestasi yang belum pernah dilakukan pelatih tim nasional mana pun.

Prestasi pertama Shin Tae-yong adalah berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia. Tidak hanya sekali, Shin Tae-yong melakukannya sebanyak dua kali.

Pertama, Coach Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia Senior setelah tampil perkasa di babak kualifikasi. Saat itu di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan secara luar biasa mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 dan Nepal 7-0, serta hanya kalah 0-1 dari Yordania.

Berkat hasil itu, skuad Garuda keluar sebagai salah satu runner-up terbaik yang lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 di Qatar. Berikutnya, giliran Timnas Indonesia U-20 yang diantar Shin Tae-yong ke Piala Asia U-20 2023. Secara luar biasa, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menggilas Vietnam, Timor Leste, dan juga Hong Kong di kualifikasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
