Kisah Unik Gali Freitas, Pemain PSIS Semarang yang Hadapi 3 Generasi Timnas Indonesia dari Beto Goncalves ke Marselino Ferdinan

Paulo Gali Freitas pernah bertemu tiga generasi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@galifreitas21)

KISAH unik Paulo Gali Freitas, pemain PSIS Semarang yang hadapi tiga generasi Timnas Indonesia dari Beto Goncalves ke Marcelino Ferdinan menarik untuk dikulik. Pasalnya, ia selalu diandalkan Timnas Timor Leste di beberapa kelompok umur.

PSIS Semarang mendatangkan Gali Freitas pada bursa transfer Liga 1, Juli 2023. Pemain berusia 18 tahun ini merupakan wonderkid kebanggaan Timnas Timor Leste.

Pada usia belia ia sudah memperkuat Timnas Timor Leste di Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia. Ketika itu, usianya baru 14 tahun tetapi permainannya sudah sangat matang.

Gali Freitas sempat membawa klubnya terdahulu, Dili FC menjuarai Liga Timor Leste. Tidak heran jika sang pemain menjadi idola baru di skuad Laskar Mahesa Jenar. Sejauh ini, ia sudah menyumbang lima gol dan tiga assist dalam 10 laga di Liga 1 2023-2024.

Di usianya yang sangat muda, pemain dengan nama asli Paulo Domingos Gali da Costa Freitas juga sudah pernah berhadapan dengan tiga generasi Timnas Indonesia. Ia beradu skill dengan Beto Goncalves hingga Marselino Ferdinan.

Kisah unik itu dijelaskan langsung oleh sang pemain melalui kanal Youtube Chandra Margatama yang tayang pada Jumat 28 Juli 2023. Ia menceritakan momen bertemu Marselino.

"Waktu 2018 saya bertemu Marselino di Thailand. Kami draw 1-1. Dia masukkan gol, di Timor Leste saya yang memasukkan gol," ujar Gali kepada Chandra Margatama, Selasa (5/9/2023).