HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Elkan Baggott Dibawa Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:17 WIB
Apakah Elkan Baggott Dibawa Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?
Elkan Baggott akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Twitter/@ipswichtown)
A
A
A

APAKAH Elkan Baggot dibawa Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024? Pasalnya, Elkan Baggott diketahui mengalami cedera setelah tanding melawan Reading di babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari WIB.

Elkan Baggott membantu Ipswich Town menang 3-1 atas Reading di babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Kemenangan Ipswich Town direbut lewat tendangan adu penalti dan Elkan Baggott dipercaya bermain penuh sebagai starter.

Elkan Baggott

(TWTD membahas pemanggilan Elkan Baggott)

Sayangnya, Elkan Baggott mengalami cedera pada betisnya dan itu dikonfirmasi pihak Ipswich Town. Untungnya, asisten pelatih Ipswich Town, Martyn Pert, mengatakan Elkan Baggott baik-baik saja.

Melihat kondisinya saat ini, apakah Elkan Baggot dibawa Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024? Media Inggris, TWTD, menyoroti Timnas Indonesia U-23 yang memanggil Elkan Baggott ke kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melalui berita yang dimuat pada Rabu 30 Agustus 2023.

"Baggott di Tim U-23 Indonesia," tulis media TWTD.

Laporan itu menyatakan Elkan Baggott akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

