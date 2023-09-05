Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott, Rafael Struick, dan Ivar Jenner Gabung Timnas Indonesia U-23 Hari Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:04 WIB
Elkan Baggott, Rafael Struick, dan Ivar Jenner Gabung Timnas Indonesia U-23 Hari Ini
Endri Erawan memastikan tiga pemain abroad akan bergabung hari ini (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, memastikan Elkan Baggott, Rafael Struick, dan Ivar Jenner, akan tiba di Tanah Air hari ini, Selasa (5/9/2023). Tiga pemain abroad itu akan langsung bergabung dengan latihan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 mematangkan persiapannya untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan menggelar TC di Stadion Sriwedari, Solo. Di ajang tersebut, Skuad Garuda Muda tergabung ke dalam Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

Elkan Baggott

Elkan, Ivar, dan Rafael masih belum merapat ke pemusatan latihan yang sudah berlangsung sejak Senin 4 September 2023. Akan tetapi, Endri menyampaikan ketiganya akan tiba hari ini di Indonesia sehingga bisa segera bergabung.

“Baggott? Insya Allah akan sampai hari ini. Jenner dan Struick akan sampai juga hari ini,” kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (5/9/2023).

Sementara itu, Endri juga memberi kabar mengenai Shayne Pattynama yang tidak akan bertolak ke Tanah Air. PSSI mendapat surat dari Viking FK yang mengatakan sang pemain harus menjalani pemulihan cedera selama beberapa minggu.

Halaman:
1 2
      
