HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil NSDF Futsal Women Championship 2023: Timnas Putri Indonesia Tersingkir karena Aturan FairPlay

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:30 WIB
Hasil NSDF Futsal Women Championship 2023: Timnas Putri Indonesia Tersingkir karena Aturan FairPlay
Timnas Futsal Putri Indonesia tersingkir (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Timnas Futsal Putri Indonesia tersingkir dari NSDF Futsal Women Championship 2023 setelah Timnas Futsal Putri Jepang membantai Timnas Futsal Putri China dengan skor 8-0. Duel itu berlangsung di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (5/9/2023).

China tetap lolos sebagai runner-up grup meski memiliki selisih gol dan jumlah poin yang sama dengan Indonesia. Pasalnya, mereka tidak memperoleh satu pun kartu kuning selama babak grup. Indonesia, yang punya satu kartu kuning, tersingkir akibat aturan Fair Play.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang

Jepang tampil mendominasi permainan. China benar-benar tak berdaya menghadapi permainan Jepang yang begitu agresif.

Tak butuh waktu lama, Jepang memecah kebuntuan. Operan Ikadai Risa langsung dimanfaatkan dengan tembakan keras Ito Kaho.

Beberapa menit berselang, Jepang menggandakan keunggulan lewat aksi individu Oino Sara. Tembakan kerasnya tak mampu dihalau penjaga gawang China.

Jepang terus menunjukkan rasa lapar go. Kali ini, giliran sontekan Matsumoto Naomi yang berhasil membobol gawang China.

Usai mencetak assist di gol pertama, kini Ikadai Risa ikut merobek jala gawang China. Skor pun berubah menjadi 4-0.

Jepang kemudian menutup pesta gol di babak pertama dengan aksi Nakashima Natsuki. China pun semakin tertekan sebab tengah bersaing dengan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya.

Baru enam menit babak kedua berjalan, Jepang kembali menambah pundi-pundi gol. Kali ini, giliran Egawa Ryo yang unjuk gigi dengan aksi individunya.

