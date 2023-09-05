Eks Striker Timnas Indonesia Siap Beri Perlawanan Sengit kepada Paul Lambert Cs di Laga Persib Bandung All Stars vs Borussia Dortmund Legend

MANTAN striker Timnas Indonesia, Zaenal Arief, menegaskan siap beri perlawanan sengit kepada Paul Lambert cs di laga Persib Bandung All Stars vs Borussia Dortmund Legend. Bahkan, legenda Persib Bandung tersebut mengaku tak sabar menanti kedatangan eks pemain-pemain top dunia itu di Kota Kembang.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung All Stars akan menghadapi BVB Borussia Dortmund Legend pada laga ekshibisi dalam rangkaian tur BVB Legend di Asia Tenggara. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Siliwangi Bandung, Minggu, 10 September 2023 mendatang.

Dalam pertandingan tersebut, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- All Stars bakal diperkuat sejumlah legenda dari lintas generasi. Sebut saja seperti I Made Wirawan, Robby Darwis, Yudi Guntara, Sutiono Lamso, Gilang Angga Kusumah, Zaenal Arief, Tantan hingga Airlangga Sucipto.

Tak mau kalah, Borussia Dortmund Legend datang dengan membawa para pemain ikoniknya. Sebut saja seperti Marcel Schmelzer, Kevin Groekreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Jan Koller, Mladen Petric, Mo Zidan, Dede, Joerg Heinrich, Ibrahim Tanko, hingga Paul Lambert.

Jelang laga tersebut, mantan penyerang Persib Bandung, Zaenal Arief, mengaku sangat bangga dirinya bisa mendapat kesempatan untuk menghadapi Paul Lambert dkk. Pria yang kini berusia 42 tahun itu pun tak sabar menanti kehadiran mereka di Kota Kembang.

"Excited, speechless, dan bangga. Kami semua menunggu Anda semua Borussia Dortmund Legend di Bandung," ungkap Zaenal Arief dalam wawancara virtual yang dihadiri Okezone, Selasa (5/9/2023).

Lebih lanjut, mantan penyerang Timnas Indonesia di era 2000-an itu menegaskan ia dan rekan setimnya bakal memberikan perlawanan sengit terhadap Paul Lambert cs. Selain itu, legenda Maung Bandung tersebut juga bakal belajar dari mereka dan menampilkan permainan atraktif. Ia menilai laga nanti bakal berlangsung seru.

"Terkait para pemain (legenda) Borussia Dortmund yang datang ke Bandung, saya pikir kita harus bisa memberikan perlawanan, kita juga harus belajar dari mereka, bagaimana cara menjaga kebugarannya," cetus Zaenal Arief.