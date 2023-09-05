Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kesombongan sang Pelatih Bikin Timnas Malaysia U-23 Gagal Lolos Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:00 WIB
Kesombongan sang pelatih bikin Timnas Malaysia U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024? (Foto: Twitter/@fam_malaysia)
KESOMBONGAN sang pelatih bikin Timnas Malaysia U-23 gagal lolos Piala Asia U-23 2024? Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, besar kepala menatap Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dengan penuh percaya diri, pelatih 57 tahun itu optimistis Timnas Malaysia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar.

Elangowan Elavarasan

(Elangowan Elavarasan (tengah), pelatih Timnas Malaysia U-23)

“Kami datang ke sini (Kualifikasi Piala Asia U-23 2024) dengan satu target, yakni lolos ke Piala Asia U-23 2024,” kata Elangowan Elavarasan mengutip dari Makan Bola, Selasa (5/9/2023).

Elangowan Elavarasan mengatakan Timnas Malaysia U-23 turun dengan skuad yang tak berbeda jauh dengan SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023. Meski tidak mendapatkan hasil maksimal di dua ajang tersebut, Elangowan Elavarasan tetap optimistis Timnas Malaysia U-23 bisa berbicara banyak di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

“Skuad Timnas Malaysia U-23 merupakan skuad yang sama. Kami merotasi pemain di semua turnamen dengan harapan para pemain mendapatkan pengalaman. Semoga para pemain memberikan yang terbaik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024,” lanjut pelatih yang membawa Malaysia U-23 finis keempat di Piala AFF U-23 2023.

Timnas Malaysia U-23 tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama tuan rumah Thailand U-23, Bangladesh U-23 dan Filipina U-23. Di laga pertama yang berlangsung Rabu 6 September 2023, Malaysia U-23 bersua Bangladesh U-23.

