HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Klub Raksasa yang Suporternya Gemar Pulang Duluan Sebelum Kelar Pertandingan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:22 WIB
10 Klub Raksasa yang Suporternya Gemar Pulang Duluan Sebelum Kelar Pertandingan
10 Klub Raksasa yang Suporternya Gemar Pulang Duluan Sebelum Kelar Pertandingan. (Foto: ESPN FC)
A
A
A

TERDAPAT 10 klub raksasa yang suporternya gemar pulang duluan sebelum kelar pertandingan akan dibahas Okezone di artikel ini. Dalam sebuah pertandingan sepakbola, peranan suporter amat berarti untuk mendukung para pemain di lapangan.

Kendati demikian, ada sejumlah suporter yang justru kerap pulang duluan bahkan sebelum laga berakhir dan hal tersebut pun juga terjadi di klub-klub besar yang memiliki fans yang banyak. Kebanyakan karena kecewa karena tim yang mereka bela sedang tertinggal jauh.

Padahal seharusnya di posisi itu klub tersebut membutuhkan dukungan penuh dari para suporter. Namun, rasa kecewa para pendukung membuat mereka tak mau bertahan di stadion hingga pertandingan berakhir.

Pada Liga Inggris 2022-2023, beberapa tim besar terlihat ditinggalkan para pendukung saat bertanding di kandang sendiri. Tim-tim sekelas Manchester United, Arsenal, hingga Liverpool merasakan hal tersebut dan tentunya itu semua karena permainan buruk mereka di lapangan.

Laga Manchester United vs Newcastle

Menariknya, menurut laporan dari Betfair tidak semua pendukung pulang karena alasan kecewa dengan permainan tim yang mereka bela. Beberapa di antaranya ada yang memang ingin pulang lebih cepat dan ada juga yang ingin menghindari kemacetan.

Tepatnya data dari Betfair menuliskan 35 persen pulang lebih cepat karena menghindari kemacetan. Lalu 30 persen lagi karena kecewa timnya sedang kalah dan 26 persen lainnya karena ingin pulang cepat.

Halaman:
1 2
      
