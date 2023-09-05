Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Zinedine Zidane Terbukti Moncer Sebut Cristiano Ronaldo Semakin Ganas jika Diberi Kebebasan dalam Bermain

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:44 WIB
Ramalan Zidane terbukti moncer sebut Cristiano Ronaldo semakin ganas jika diberi kebebasan dalam bermain. (Foto: REUTERS)
RAMALAN Zinedine Zidane terbukti moncer sebut Cristiano Ronaldo semakin ganas jika diberi kebebasan dalam bermain. Hal ini terbukti dari statistik yang dicatatkan Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr musim ini.

Musim lalu, Cristiano Ronaldo memiliki catatan yang cukup apik. Pemain asal Portugal itu mencetak 14 gol dan 2 assist dalam 16 penampilan di Liga Arab Saudi 2022-2023 bersama Al Nassr.

Cristiano Ronaldo

Meski torehan tersebut terbilang cukup baik, itu bukanlah catatan terbaik Cristiano Ronaldo. Sebagai salah satu pemain terbaik dunia dengan koleksi 5 trofi Ballon dOr, CR7 tentu bisa mencetak performa yang lebih hebat lagi.

Jika ditelusuri, musim lalu Cristiano Ronaldo lebih banyak dimainkan sebagai striker murni. Hal ini membuat Cristiano Ronaldo kerap terisolasi dari pemain lain, terutama saat Al Nassr dalam posisi tertekan.

Namun, hal berbeda terjadi setelah pelatih asal Portugal, Luis Castro, mengambil alih kursi kepelatihan Al Nassr musim ini. Dalam waktu sekejap, Luis Castro mengubah permainan Al Nassr lebih sistematis.

Cristiano Ronaldo juga tidak ditempatkan sebagai seorang striker yang statis di depan. Luis Castro membuat Cristiano Ronaldo berperan sebagai Role Playmaker. Dengan begitu, Cristiano Ronaldo dapat bebas bergerak ke mana pun sesuai kebutuhan permainan.

